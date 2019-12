No se calló nada. En medio de las críticas a Cristiano Ronaldo por no hacer acto de presencia en la gala del Balón de Oro celebrada en París, donde Lionel Messi conquistó su sexto premio de este tipo, su compañero en la Juventus, el central Giorgio Chiellini, le ‘dio con palo’ a la organización por lo ocurrido con el portugués el año pasado.

“El año pasado Modric no debía Ganar el Balón de Oro, como mucho Griezmann o Pogba. No fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso. Este año debía ganarlo uno del Liverpool. Entre Messi y Cristiano es como elegir entre Rafa Nadal y Roger Federer”, declaró Chiellini en una entrevista con Sky Sports, durante la última premiación de la Serie A.

El experimentado defensor de la Juventus ‘cargó’ duramente contra la revista francesa ‘France Football’, organizador de este evento deportivo, y no paró de expresar su molestia por la elección del 2018-19: “el robo a Ronaldo la temporada pasada fue obvio, Modric ni siquiera estaba en su mejor año”.

Como bien es sabido, CR7 no asistió a la entrega del Balón de Oro el lunes, en París, debido a que viajó a Milán para asistir a la Gran Gala del Calcio, evento organizado por la Asociación Italiana de Futbolistas, donde recibió el premio al mejor jugador del campeonato italiano.

No obstante, este no fue el único galardón que ganó. Y es que, además, Cristiano también apareció sobre el escenario para recibir el premio por formar parte del mejor once de la temporada junto a futbolistas como Kalidou Koulibaly, Giorgio Chiellini, Duván Zapata, Miralem Pjanic, entre otros tantos.