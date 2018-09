Cristiano Ronaldo apareció en las prácticas de Juventus con un ojo morado

La llegada del portugués, Cristiano Ronaldo, a la Juventus para la temporada 2018/2019 sigue causando expectativa en el medio italiano. Este viernes, la ex estrella del Real Madrid, reapareció en los entrenamientos de la 'Vieja Señora', sin embargo, sorprendió a todos cuando dejó mostrar su ojo izquierdo, morado.

Pero, ¿qué le sucedió al delantero? Pues, sucede que en el último partido de la Juventus frente al Parma, el jugador portugués recibió un golpe casual por parte de Simone Iacoponi, esto luego de disputar una pelota aérea tras un córner. El atacante de la selección portuguesa tuvo que abandonar el campo de juego por unos minutos para ser atendido por el área médica del club.

Este viernes, la mega estrella del club se integró a sus demás compañeros para realizar el entrenamiento matutino y se dejó ver con el ojo morado. De inmediato los periodistas se percataron de lo sucedido y fotografiaron al jugador. A esta hora, las imágenes de CR7 son virales a nivel mundial.

Hasta la fecha, el ex jugador del Real Madrid no ha podido anotar ningún gol con la camiseta de Juventus, pues a 4 fechas de iniciarse la serie A, el portugués no ha podido reencontrarse con las redes del arco.

TAMBIÉN LEE