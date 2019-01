Crack del Barcelona alista maletas para irse a la Premier League

Munir El Hadaddi tiene claro que no quiere continuar en el FC Barcelona la próxima temporada y son muchísimos clubes los que ya están llamando para hacerse con sus servicios en el próximo mercado durante el verano europeo. El delantero azulgrana, de 23 años, tiene muy buen cartel y clubes de la Premier League han puesto los ojos en el futbolista. Uno de eso es Wolverhampton.

Según publica el diario inglés 'The Sun', el futbolista gusta muchísimo a la directiva del Wolverhampton, que están buscando nuevos atacantes incluso en este mercado de invierno, pero no sólo ellos están interesados sino también el diario indica que el West Ham United ha puesto sus ojos en el talentoso delantero que no goza de minutos en FC Barcelona.

Los catalanes no ha logrado convencerlo a Munir El Hadaddi. Le ofrece un proyecto atractivo y la posibilidad de ser parte relevante del mismo para el nuevo curso.



Sin embargo, Munir El Hadaddi quiere seguir creciendo como futbolista, motivo por el cual ha declinado las otras propuestas y emprenderá un nuevo rumbo dentro de pocos meses. Mientras tanto seguirá a disposición del estratega del FC Barcelona, Ernesto Valverde, durante esta temporada.

