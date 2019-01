​Crack de Boca Juniors lleva su taper cuando come en restaurantes

Natalie Weber, esposa del crack de Boca Juniors Mauro Zárate, reveló en una entrevista para los medios argentinos que su pareja tiene la 'sana' costumbre de llevar su propio taper cada vez que salen a un restaurante para cuidar la rigurosa alimentación que debe de seguir un futbolista de élite mundial.

Crack de Boca Juniors lleva su taper

'Él come diferente a todos nosotros, comemos en la misma mesa pero no comemos lo mismo. Pero no se tienta, vamos a comer a un restaurante y se lleva su táper. Me lo hace meter adentro de la cartera. Los mozos ya lo conocen, él le da un táper y le dice 'ponémelo en un plato por favor'. Come pescado al mediodía y a la noche y verduras hervidas. Siempre lo mismo. Una vez por semana tiene un permitido, generalmente después de jugar. No toma alcohol ni gaseosas. Tiene que mantener su peso y estar liviano', comentó la pareja de Mauro Zárate en el programa de TV Chismoses.

Por lo pronto, Gustavo Alfaro estrenó su ciclo en Boca Juniors con una derrota ante Unión de Santa Fe por 2-0. Dos goles de Augusto Lotti marcaron la diferencia para el equipo santafesino que se impuso en un encuentro disputado en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata.

Boca Juniors jugará un último amistoso este domingo ante Aldosivi y a continuación retomará su campaña en la Superliga argentina. Los 'xeneizes' buscarán quedarse con el campeonato local nuevamente, ahora bajo el mando de Alfaro.