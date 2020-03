Paulo Dybala y su novia Oriana Sabatini dieron positivo por coronavirus. El contagio del futbolista de la Juventus y su pareja pusieron en alerta a las autoridades locales, pues la ‘Joya’ había compartido con sus familiares hasta hace solo unos días en Italia.

Alicia, madre del jugador, Gustavo, el hermano, y la novia de este último viajaron a Turín para visitar a la estrella de los ‘bianconeros’. Los tres estuvieron en Europa hasta el pasado 12 de marzo.

En la vuelta hacia Argentina, los familiares de Paulo Dybala se sometieron al test para conocer si se habían contagiado de COVID-19 en el ‘Viejo Continente’. Este sábado se revelaron los resultados y todos arrojaron negativo.

Alicia, Gustavo y su pareja se sometieron a la prueba el pasado 22 de marzo en el Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba, donde residen actualmente, por solicitud de las autoridades locales.

El hermano de Paulo cumplió con informar la noticia mediante un comunicado colgado en las redes sociales. “Estas personas se encuentran en sus respectivos hogares, dando estricto cumplimiento al Aislamiento Social Obligatorio determinado por el Gobierno Nacional”.

El testimonio de Dybala

El pasado 21 de marzo, el jugador de Juventus comunicó que, junto a su novia, dieron positivo a la prueba de COVID-19. A pesar de la noticia, el argentino aseguró que ambos estaban “en perfecto estado”.

Luego, Dybala confesó que había intentado entrenar después de unos días. Pero, el delantero reveló que tuvo complicaciones para realizar esta actividad.

“Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente”, explicó.