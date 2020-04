Las pérdidas y los daños que está dejando en coronavirus han sensibilizado a diversos personajes del deporte. En el fútbol, por ejemplo, Javier Hernández expresó en una entrevista con el portal MedioTiempo que se siente muy afectado por todas las noticias que llegan desde todas partes del mundo.

Entonces, ‘Chicharito’ Hernández hizo una breve reflexión sobre las dificultades y las lecciones provocadas por la pandemia del COVID-19. El jugador de Los Angeles Galaxy está incrédulo de las grandes diferencias que puede haber entre un futbolista, como él, con los profesionales batallan contra la enfermedad.

“Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del COVID-19 no ganan nada. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando", señaló el goleador histórico de la selección mexicana.

‘Chicharito’ Hernández expresó el deseo de que la situación mejore en todo el planeta. Además, el delantero que defendió las camisetas de Manchester United o Real Madrid manifestó que las personas con gran poder reflexionen sobre la desigualdad existente en este tipo de situaciones

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos", concluyó el atacante que jugará en la Major League Soccer tras estar en el Sevilla de España.