La propagación del Coronavirus (COVID-19) por Europa, ha obligado a algunos directivos de fútbol a postergar sus respectivos encuentros, como ha sucedido ya en Italia. Casi todo el mundo habla de esta epidemia menos el entrenador de Liverpool Jurgen Klopp, quien se negó a responder sobre esta enfermedad que está afectando a miles de habitantes en el mundo. La respuesta del entrenador alemán se viralizó y generó buenos comentarios en redes sociales.

El técnico del Liverpool, tras caer 2-0 ante Chelsea por la FA Cup, le restó importancia a su opinión sobre un tema tan serio como el COVID-19. El extécnico del Dortmund hizo hincapié en que deberían ser los especialistas los encargados en referirse al asunto.

“Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo”, comenzó diciendo el alemán, visiblemente molesto por la pregunta del hombre de prensa.

“Si yo te pregunto a ti, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus…”, agregó el alemán.

“¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”, fueron las palabras con las que Klopp finalizó su rueda de prensa marcada por el COVID-19.