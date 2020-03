El Comité Olímpico Italiano suspendió el lunes toda actividad deportiva hasta el 3 de abril en respuesta al brote de coronavirus y dijo que, para asegurarse el cumplimiento de esa orden, pedirá al gobierno que emita un decreto que obligue a todos los deportes a acatar la disposición, incluido el fútbol de la Serie A.

El CONI, como se conoce al comité, por sus siglas en italiano, dispuso que se suspendan “todas las actividades deportivas, en todos los niveles, hasta el 3 de abril”. El CONI, que supervisa todo el deporte en Italia, indicó asimismo que pediría al gobierno que ayude a compensar las pérdidas que puedan sufrir los deportes por esa interrupción.

De este modo, se suspenderían de inmediato todas las actividades, incluidos los partidos de fútbol y competencias preparatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio. El anuncio se produjo minutos antes de que comenzase un partido entre Sassuolo y Brescia y el encuentro se inició como estaba programado.

El torneo de fútbol no se suspende en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. El CONI dijo que su decisión no abarca las competencias internacionales a nivel de “clubes o de selecciones”, dado que no tiene jurisdicción sobre ellas. Juventus, Napoli y Atalanta están participando en la Champions League, mientras que Inter y Roma lo hacen en la Europa League.

La federación italiana de natación retiró sus equipos de eventos internacionales y suspendió una justa clasificatoria para Tokio 2020 que debía llevarse a cabo la semana que viene en Riccione.

Los juegos de Tokio se llevarán a cabo dentro de cuatro meses y medio si no hay novedades. Dos partidos por los octavos de final de la Champions se disputarán sin público esta semana debido al coronavirus: París Saint-Germain con Borussia Dortmund y Valencia-Atalanta.