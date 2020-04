La expansión del coronavirus frenó la actividad futbolística en todo el mundo. Con pérdidas importantes debido a la pandemia, los clubes alrededor del planeta han propuesto -como medida emergencia- rebajar el salario a los jugadores.

En Argentina, Racing Club y Talleres de Córdoba han ejecutado esta disposición. Las otras instituciones, por ahora, no se pronunciaron. Sobre este tema, Carlos Tevez, figura de Boca Juniors, parece estar de acuerdo, pero lo expresó de una forma que no cayó bien entre sus colegas y personajes ligados a este deporte.

Por ello, el ‘Apache’ fue criticado por Diego Maradona (entrenador de Gimnasia), Martín Campaña (portero de Independiente), Gastón Fernández (delantero de Estudiantes). El último en unirse ha sido Néstor Ortigoza, de recordado paso por San Lorenzo y hoy en el Estudiantes de Río Cuarto del ascenso.

“La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público. Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacas el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir”, declaró el volante en el programa De fútbol se habla así de DirecTV Sports.

“Él hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores. Los que hacen la diferencia son pocos, la mayoría vive al día. Yo no sé si Tevez vendió humo. Así expone al resto de los jugadores porque lo dices y sabes cómo agarran viaje los dirigentes”, dijo Ortigoza.

¿Qué dijo Carlos Tevez?

El delantero de Boca Juniors anunció que estaba dispuesto a ofrecer ayuda en medio de la crisis del coronavirus, pero también dejó la polémica declaración. “El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. No está en la desesperación del que vive con niños al día, que tiene que salir de su casa a las seis de la mañana y vuelve a las siete de la tarde para darle de comer a la familia”, señaló.