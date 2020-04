Si en 2019, Carlos Bianchi y su esposa Margarita armaban una gran fiesta para festejar los 140 (sumando la edad de ambos), este año, la pandemia por coronavirus los obligó a vivir el cumpleaños del virrey de forma diferente. El pasado domingo, el exentrenador de Boca Juniors cumplió 71 años aislados en su domicilio pero rodeados por el cariño de los vecinos que protagonizaron una escena viral.

El ‘Virrey’ salió a dar un balconazo’ el día de su cumpleaños justo cuando sus vecinos habían puesto música y el clásico tema “cumpleaños feliz” que empezó a sonar y provocó el cántico masivo para festejar sus 71 calendarios. Su esposa registraba todo en un video que fue compartido en redes sociales y que se viralizó por el emotivo momento.

Desde los balcones vecinos, las casas de los pisos inferiores y hasta quienes rompieron la cuarentena para acercarse al edificio donde vive el entrenador más ganador de la historia del club Xeneize, se animaron a dedicarle este momento especial para Bianchi.

Carlos Bianchi cumplió 71 años y lo celebró aislado pero con el cántico de sus vecinos (28/04/2020)

Le dijo “no” al Real Madrid

Bianchi fue el máximo goleador de la Liga francesa durante cinco temporadas, a finales de los años setenta, primero en las filas del Stade Reims y después en el PSG. Explica que cuand llegó al Reims jugó dos partidos de la Copa de los Alpes contra equipos de la liga y en los dos encuentros antó.

No había firmado aún por el equipo francés y ya lo tentaron para jugar en España: “Pero dije que no, había dado mi palabra. Lo intentaron tres veces, pero me quedé en el Stade Reims”.

En su primera temporada en Francia se proclamó máximo goleador y el Real Madrid lo llamó para conversar.

“Al acabar la temporada, el Madrid me quiso fichar, pero tenía cinco años más de contrato. Les dije que no, igual que había hecho con el Barça antes”, explica Bianchi.

