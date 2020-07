El enfrentamiento entre Cruz Azul y Tigres continuó después de la tanda de penales en la Copa por México. En redes sociales circularon imágenes de las provocaciones e insultos proferidos por Guido Pizarro a Robert Siboldi.

El mediocampista de los ‘Felinos’ quiso tener un cara a cara con el entrenador de la ‘Máquina’ por detalles ocurridos en el desarrollo de la ronda de los penaltis. Los protagonistas de la historia nunca tuvieron contacto físico, pero las palabras resonaron en todo el estadio.

“Te voy a esperar afuera, Siboldi”, amenazó Pizarro y mentó la madre al estratega de Cruz Azul. El DT uruguayo, por su lado, permaneció en silencio mientras se dirigía a los vestuarios del coloso.

El volante de Tigres fue contenido por Ricardo Ferretti, entrenador de los ‘universitarios’. El ‘Tuca’, como le conocen, bajó desde la tribuna para evitar que su jugador llegue a la violencia con el ‘charrúa’.

Los ánimos estaban tan caldeados que Javier Aquino también dejó un par de mensaje a Siboldi y todo Cruz Azul. “Llevan 30 años sin ganar nada y festejan esto. Como si hubieran ganado la copa. Levanta la copa, Cata, dale. Quieren pelear. Ganan un partido acá y están festejando”, gritó el mexicano.

🔥 🔥 🔥 terminó ardiente el Tigres vs Cruz Azul. Guido, Nahuel y futbolistas de la U alegaban que Siboldi se burló de ellos. Aquino también enojado. Tuca alegaba que Siboldi “no debe meterse en tenemos de jugadores” pic.twitter.com/HodSBe5VeH — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) July 16, 2020

La respuesta de Siboldi

Luego del incidente, el técnico de los ‘cementeros’ dialogó con TUDN, el canal que transmite la Copa por México. El timonel de los ‘azules’ explicó cómo inició todo y también intentó bajar las revoluciones.

“Son cosas del fútbol. En los penales se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. A nadie le gusta perder”, declaró Robert Siboldi posterior a la victoria de su equipo.