La Copa del Rey es un torneo que permite el enfrentamiento de equipo de divisiones inferiores con los que se encuentran en la máxima categoría. En ocasiones, el certamen ha dejado sorpresas y la edición 2021-22 no es ajena a ello: Atlético Mancha Real, de cuarta división, eliminó al Granada, que tuvo al peruano Luis Abram como titular (todo el primer tiempo).

En la ronda de 1/32 de final, los ‘Nazaríes’ tuvieron que visitar al modesto club del ascenso, con notorio favoritismo por el presente que atravesaban. En el terreno de juego, el dominio se estableció conforme a lo que estaba previsto, pero solo el cuadro local supo ser contundente a la hora de atacar.

José Enrique se encargó de anotar el 1-0 para Atlético Mancha Real en el Estadio Polideportivo de la Juventud de Jaén (21′). La mínima diferencia en el marcador fue suficiente para que la institución pueda asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Granada sufrió por errar las opciones de gol que generó.

El entrenador Pedro Bolaños cumplió con el objetivo inicial de los ‘Verdes’ de clasificar y las celebraciones se desataron en el campo de juego. Los futbolistas estaban notoriamente emocionados por lo conseguido y se acercaron a una de las pequeñas tribunas del recinto deportivo, donde se unieron con los aficionados, para realizar algunos cánticos.

De la misma forma, los deportistas y comando técnico del Atlético Mancha Real formaron un círculo, demostrando la unión que tienen, y empezaron a saltar en conjunto. Sin duda, el partido ante Granada será recordado por mucho tiempo, por los futbolistas y por los hinchas.

Atlético Mancha Real en peligro de descenso

La temporada del Atlético Mancha Real no es positiva en la Segunda RFEF, dado que solo sumaron 18 puntos en 15 jornadas y actualmente se encuentran en zona de repechaje por la permanencia. No obstante, la diferencia hacia las ubicaciones de playoffs por el ascenso a tercera división no es tan amplia: están a seis unidades de Mar Menor (5°).