Compañero de Christian Cueva evita primer gol del peruano con Santos

Se jugaban cuatro minutos del segundo tiempo en el estadio Pacaembú entre Santos y Mirassol cuando Christian Cueva estuvo a punto de convertir su primer gol con el 'peixe' en el Paulistao, pero un compañero lo evitó. 'Aladino' tuvo sus primeros minutos como titular en el cuadro de Jorge Sampaoli.

2T/4': NO CREIO. Jogaada de Jean Mota e Soteldo chega em Cueva, que ajeita com muita tranquilidade e bate pro gol. Bola acaba sendo bloqueada por Gustavo Henrique, que tentava tirar seu corpo do jogada. #SANxMIR | 0x0 pic.twitter.com/Oxi0ZAKnDS