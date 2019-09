Comentarista que lanzó insulto racista contra Romelu Lukaku fue despedido | FOTO

El comentarista italiano que lanzó un insulto racista contra Romelu Lukaku fue despedido, el desliz cometido por el europeo no fue pasado por alto en su centro laboral, decidieron apartarlo de inmediato para evitar seguir siendo blanco de críticas por su exceso.

Luciano Passirani, durante el programa TopCalcio, dijo 'Si lo enfrentas, pierdes, solo lo puedes parar si le das 10 plátanos. No he visto en Italia otro jugador como Lukaku en ningún equipo. Ni en Juventus, Milan, Roma o Lazio. Pienso que es uno de los más fuertes. Realmente me gusta porque es fuerte y es el doble de Zapata de Atalanta. Es un jugador que anota goles. Y además guía a su equipo. En el uno contra uno, te mata' comentó sin ningún deparo.