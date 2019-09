[CDF HD En Vivo] Colo Colo vs. U de Concepción EN DIRECTO con Gabriel Costa por la Liga de Chile 2019

Colo Colo vs. Universidad de Concepción EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la jornada 21 del Campeonato Nacional 2019 en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo desde la 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de CDF.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Campeonato Nacional.

El ‘Cacique’ tiene la misión de sumar tres puntos para no alejarse más del líder del certamen chileno. El cuadro dirigido por Mario Salas visitará este domingo 15 de septiembre al ‘Campanil’, complicado con el descenso.

Colo Colo, con 33 unidades en la tabla de posiciones, permanece como escolta de la Universidad Católica, puntero absoluto con 46 puntos. Pese a la distancia de 13, los ‘albos’ saben que todavía hay camino por recorrer.

Mario Salas tiene dudas para reemplazar al central Juan Manuel Insaurralde, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Matías Zaldivia, sustituto natural, está lesionado y el joven Agustín Ortiz no ha debutado en el campeonato.

El ‘Comandante’ ha elegido improvisar con el lateral Felipe Campos en ese sector de la cancha. Luego, el DT de Colo Colo apostará por Gabriel Costa, pese al desgaste por los partidos con la selección peruana en la fecha FIFA.

“Tenemos que sumar puntos de manera urgente, por los que nos siguen y por la posibilidad de darle caza al primero. Lógicamente, tendremos la opción mientras las matemáticas nos mantengan ahí”, declaró Salas en la previa.

Por su lado, la Universidad de Concepción se ubica en el último lugar de la tabla con 16 unidades. El ‘Campanil’ tiene necesidad de ganar para evitar el descenso directo a la Segunda del fútbol chileno.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción: ¿Cómo llegar al estadio?

Colo Colo vs. Universidad de Concepción: minuto a minuto