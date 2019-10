Ver, CDF Premium y CDF HD - Colo Colo vs. Everton EN VIVO por la Copa de Chile 2019: formaciones y horarios del partido

Sigue el partido Colo Colo vs. Everton juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este sábado 12 de octubre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile en el estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 13:15 horas (hora peruana) y 15:15 horas (Argentina y Chile) con transmisión de CDF Premium y CDF HD para todo Chile y Latinoamérica vía STREAMING.

El choque de ida quedó 2-1 en favor del 'Cacique' que tendrá un equipo con muchas bajas en este cotejo.Tras la victoria en el partido de ida, Colo Colo espera salir airoso de su visita al Sausalito y meterse en la semifinal de la Copa Chile. Sin embargo, hay un gran inconveniente que debe sortear el técnico Mario Salas: la ausencia de cinco habituales titulares para este trascendental cotejo.

Colo Colo vs. Everton: horas y canales en el mundo

Chile: 15:15 horas | CDF Premium y CDF HD

Perú: 13:15 horas |

Colombia: 13:15 horas. |

México: 13:15 horas |

Ecuador: 13:15 horas |

Bolivia: 14:15 horas |

Paraguay: 14:15 horas |

Venezuela: 14:15 horas |

Argentina: 15:15 horas |

Brasil: 15:15 horas |

Uruguay: 15:15 horas |

España: 20:15 horas |

Marcos Bolados, Jaime Valdés, Jorge Valdivia, Oscar Opazo y Gabriel Costa serán los ausentes del 'Cacique' ante Everton. Los tres primeros por lesión y los otros dos por encontrarse concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. A ellos se sumaría Esteban Paredes, quien iría al banco de suplentes.

En Everton, en tanto, a pesar del difícil panorama de colo Colo, no creen que el cuadro de Mario Salas salga a defenderse. "No es un equipo que piense mezquinamente, que vaya a venir a meter el trasero cerca de su arco y a defender ahí. Tanto su entrenador como sus jugadores intentan jugar, se protagonistas y no será la excepción", dijo Javier Torrente, técnico del Everton.

Colo Colo, segundo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Chile, 14 puntos por debajo del virtual campeón Universidad Católica se medirá a un Everton que marcha en el puesto 11 con 26 puntos en la tabla y que tiene en la Copa Chile su principal chance de llegar a un torneo internacional.

Colo Colo llega al choque contra Everton motivado por el triunfazo por 3-2 ante Universidad de Chile, mientras que los azul y oro empataron sin goles ante Deportes Iquique.

Posible formación de Colo Colo

Brayan Cortés (o Darío Melo); Campos, Barroso, Insaurralde, Ronald de la Fuente; Provoste, Rossi (o Carmona), Suazo; Morales, Parraguez y Mouche.

Colo Colo vs. Everton: aquí se jugará el choque este sábado