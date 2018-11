Claudio Pizarro terminaría su carrera en Werder Bremen

Claudio Pizarro no está en los planes de Atlético Nacional, por el contrario Werder Bremen desea retenerlo y es que además de respetar su contrato en Alemania que va hasta junio, el club germano analiza extenderlo por una temporada más para que culmine su carrera.

Luego que los portales deportivos internacionales explotaran ante el rumor que Claudio Pizarro habría sido sugerido por el entrenador de Atlético Nacional, Paulo Autuori para el 2019, Juan David Pérez, presidente del club verde, aseguró en el programa ‘Gran Combo del Deporte’ que el peruano no está en los planes por un tema de edad: “No está en carpeta, no hemos preguntado por él y el profesor Paulo Autuori no lo ha pedido. No sé cómo se regó esa información. No creo que un jugador de 40 años pueda estar en Atlético Nacional”.

Fuentes al interior de Atlético Nacional aseguraron que no es viable su contratación, porque la idea en el club es reducir la edad del plantel y su contrato sería un inconveniente. A sus 40 años, Claudio Pizarro tiene en su trayectoria un largo recorrido por el fútbol mundial: Premier League con el Chelsea y suma más de 20 años en la Bundesliga con Bayern Múnich, Werder Bremen y Colonia.

Atlético Nacional pretende alguien joven que pueda ser vendido al fútbol internacional, de modo que el plan B de Paulo Autuori sería el delantero Harold Preciado del Shenzhen Kaisa Football Club en la Superliga China, actualmente es el segundo delantero colombiano con mejor rendimiento en la temporada con 13 goles. En 30 partidos con el club asiático marcó 23 goles.