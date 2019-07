Claudio Pizarro no volverá a Alianza Lima: 'Este será mi último año, estoy seguro' | VIDEO

No volverá al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima. Claudio Pizarro confesó que este será su último año como futbolista. Así lo hizo saber en conferencia de prensa en Werder Bremen, club al que espera dejar clasificado a una competencia europea.

Pizarro no vuelve a Alianza Lima

'Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz', dijo Claudio Pizarro en conferencia de prensa.

Luego de 21 temporadas ininterrumpidas en Europa y un total de 24 en el fútbol profesional (los tres primeros fueron en el Perú con Alianza Lima) del delantero, próximo a cumplir 41 años le pondrá fin a su carrera, como lo dio a entender en conferencia de prensa.

Claudio Pizarro: Werder Bremen le hizo broma al delantero con el 'FaceApp Challenge' | FOTO

Claudio Pizarro, además, confesó que muchas veces ha tenido que ser duro con los más chicos del equipo que le preguntan por qué sigue jugando al fútbol. A lo que él contó que les responde con un contundente "porque me da la gana", según informó el portal oficial del Werder.

La temporada 2019-20 será la última del 'Bombardero' peruano. Un hombre que marcó historia en la Bundesliga y que se retirará con la espinita clavada de no haber jugado un Mundial con la selección peruana, ni el deseo de volver a vestir los colores de Alianza Lima.

Más noticias en otros medios

¡Los memes ya están aquí! Vacílate con las divertidas publicaciones del Alianza Lima vs. Sporting Cristal [FOTOS]



¡De Ligt los mira desde la cima! Los 20 defensores más caros en la historia del fútbol [FOTOS]