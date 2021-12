La futbolista peruana Cindy Novoa decidió contar— a través de su cuenta de Twitter—las razones por las que decidió salir de Universitario de Deportes. Como se sabe, la mediocampista fichó por Alianza Lima en febrero 2021.

“¿Saben por qué me fui de universitario? Les gustaría saber. Ahora si podría decirlo”, fue el primer mensaje y minutos después indicó: “En 2019 renuncié a todo por qué fui clara diciendo que la ÉTICA PROFESIONAL no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato y investiguen”.

Durante su paso por Alianza Lima, Cindy Novoa no tuvo muchos minutos. Tras la buena actuación del club en la Copa Libertadores y con miras a la temporada 2022, en el club Íntimo decidieron no contar con Cindy para el año que viene.

“¡Gracias por todo lo entregado, Cindy! Gracias por tu profesionalismo y grandes momentos. Te deseamos lo mejor, siempre”, fue el mensaje en las redes sociales con el que el club se despidió de la futbolista.

La futbolista, mediante mensajes en su cuenta de Twitter, dio a conocer por qué se dio su salida de Universitario de Deportes a inicios de la temporada 2021.

Su paso por La Victoria

Cindy no fue tomada en cuenta para disputar la Copa Libertadores. La misma futbolista indicó que no fue considerada por decisión técnica: “El motivo del porqué no viajé es totalmente decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar”.

El club blanquiazul anunció días atrás que la futbolista no será parte del plantel en la temporada 2022. Novoa aún no ha dado a conocer en qué equipo continuará su carrera.