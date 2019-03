Christian Cueva ocupa nueva posición en el campo tras orden de Sampaoli

Christian Cueva no tiene problema de ocupar alguna posición diferente en Santos si el técnico Jorge Sampaoli lo ordena, 'Aladino' lo que busca es jugar para retomar nivel y así volver a la selección peruana. Por lo pronto tendrá acción este fin de semana cuando el 'peixe' enfrente al Oeste en el estadio Pacaembú por la novena ronda del Campeonato Paulista.

De falso '9'

Video: Santos FC

'Me gusta jugar más atrás, pero no tuve problema para jugar como falso 9, creo que el entrenador rota mucho las posiciones sobre todo de ataque. Tampoco soy un 9 de área, pero mientras juegue, estoy feliz. No tengo problema también a la derecha o la izquierda. Usted se acostumbra en una posición habitual, pero no tengo ningún problema en cualquier posición', comentó Christian Cueva.

'La eliminación (Copa Sudamericana) duele, normalmente es algo que vamos a sentir siempre. Pero no podemos quedarnos así, no tenemos que dejar el tiempo pasar sin reaccionar. Tenemos el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil', comentó Christian Cueva.

'Falta mucho, no tuve el rendimiento que quería todavía, no jugué muchas veces seguidas, pero no son excusas para decir que no estoy bien. Puedo dar más y es el principio de algo bueno. Es una oportunidad en un club grande para esforzarse y corresponder', agregó 'Aladino'.