VER Chivas vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE vía TUDN por fecha 4 del Apertura de Liga MX

Chivas vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX, este sábado 10 de agosto, desde las 9:05 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La previa

Chivas buscará su segunda victoria en la Liga MX, cuando reciba a Atlético San Luis, que descansó en la pasada jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio AKRON.

Chivas vs. Atlético San Luis: horarios del partido

México - 9:05 p.m.

Ecuador - 9:05 p.m.

Perú - 9:05 p.m.

Colombia - 9:05 p.m.

Venezuela: 10:05 p.m.

Bolivia - 10:05 p.m.

Chile - 10:05 p.m.

Paraguay - 10:05 p.m.

Argentina - 11:05 p.m.

Uruguay - 11:05 p.m.

España - 4:05 a.m. (domingo 11 de agosto)

El 'Rebaño Sagrado' se ubica en el décimo casillero con cuatro puntos en tres partidos, y viene de empatar 1-1 en su visita a Puebla en duelo liguero, y de vencer 2-1 a Santos Laguna, en choque válido por la Copa MX.

"Queremos jugar y ganar los dos torneos, no está mal que lo diga. Posiblemente no seamos favoritos de nadie, pero queremos ser protagonistas. No hay pretextos", indicó hace unos días el técnico de Chivas, Tomás Boy, sobre las aspiraciones de su equipo.

El siguiente desafío para continuar luchando por esos objetivos se llama Atlético San Luis, rival ante el que no podrá contar con el defensor Hiram Mier, quien sufrió una lesión a la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por varias semanas.

Atlético San Luis (11° con 3 unidades), club que proviene del Ascenso MX, derrotó 1-0 a Monterrey en su anterior presentación en Liga MX. Y a mitad de semana, el elenco rojiblanco se impuso por 3-1 a Potros UAEM en Copa.

"El equipo ha ido creciendo de a poco, el equipo puede y debe dar más de lo que ha dado, a partir de este desempeño individual en Liga y en Copa va provocando competencia interna muy fuerte la cual también se refleja en los entrenamientos", afirmó por su parte, el entrenador de Atlético San Luis, Alfonso Sosa.