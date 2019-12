“Chino” Pereda: “Ser campeón del mundo con Boca Juniors fue lo máximo” | VIDEO

José Pereda fue el invitado especial en la última edición del programa ‘De Tiro Libre’, el ‘Chino’ recordó sus mejores años en el fútbol y resaltó su paso por Boca Juniors, donde tuvo la oportunidad de compartir equipo con ídolos del equipo ‘xeneize’.

‘Llegué en el momento justo, jugué con Samuel, Arruabarruena, los mellizos Barros Schelotto, Martín Palermo, Riquelme, Diego Caña y Basualdo. ‘Con Boca gané tres copas de Argentina, dos Copa Libertadores y la Intercontinental. Me acuerdo que estaba en Tokyo, en el partido con Real Madrid, salimos campeones Bianchi me agarró por atrás y me dijo ‘José eres campeón’. Ser campeón del mundo con Boca fue lo máximo’, comentó Pereda en ‘De Tiro Libre’.

Pereda tuvo un paso no tan largo con la camiseta de Boca Juniors, pero fue suficiente para levantar varios títulos con los ‘bosteros’, mediocampista siempre recordará el gol ‘cantado’ que se falló en su primera temporada.

‘Lo de Boca no fue fácil, por contrato habían cláusulas que no se estaban cumpliendo, la negociación demoró más de una semana, pero al final se dio. Me acuerdo que Óscar Ibáñez que me llamaba ‘Chino sabes lo que es Boca’. Boca es otra cosa, el hincha argentino es fanático, fanático’, agregó el popular ‘Chino’.

