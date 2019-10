Chile vs. Bolivia: Federación altiplánica pide ''condiciones mínimas de seguridad'' para amistoso en noviembre

No quieren correr riesgos. La situación política y social en Chile se ha convertido en un tema que preocupa a todos a nivel mundial. Esto incluye, claro, también al fútbol. Y es que las constantes marchas y manifestaciones han puesto en alerta a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que en noviembre tiene programado disputar un partido amistoso con la selección del país sureño.

El presidente de la Federación, César Salinas, en una entrevista con el medio 'La Cuarta', dijo que "acá en Bolivia las cosas tampoco están muy bien. Existe cero actividades por las movilizaciones sociales y eso nos tiene muy preocupados como Federación. Entendemos que en Chile sucede algo parecido'', mostrando así su empatía con el pueblo sureño, sin dejar de verse preocupado por cómo afectará esta situación al fútbol.

''Como somos nosotros los que jugamos de visitante, pensamos que habrá que tener las condiciones mínimas para poder llegar a disputar el partido", fue el mensaje del representante de la FBF, sobre algunos arreglos que deberá hacer la Federación de Chile en cuanto al tema de seguridad para no manchar lo que debiera ser un espectáculo para los hinchas que asistan al partido.

''La situación es la siguiente: Acá podríamos arreglarnos para que el equipo entrene en algún lugar. Sin embargo, en Chile hay que ver las condiciones mínimas de seguridad, y si esas no existen, no viajaríamos y simplemente habrá que postergar el partido, no queda de otra", agregó el presidente de la Federación boliviana, en miras al partido amistoso a disputarse en noviembre.

El choque entre las escuadras de Chile y Bolivia se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre, a falta de la confirmación del estadio en el que se jugaría el duelo correspondiente a la última Fecha FIFA del años. "Esto me da mucha bronca, porque necesitamos que nuestra selección compita en estos momentos", sentenció César Salinas, pensando ya en que Bolivia quede lista para lo que serán las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.