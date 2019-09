(ESPN En Vivo ONLINE) Chelsea vs. Liverpool EN DIRECTO por la fecha 6 de la Premier League desde Stamford Bridge

ESPN EN VIVO GRATIS por Internet | Chelsea vs. Liverpool EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la sexta jornada de la Premier League en el estadio Stamford Bridge desde las 10:30 a.m. (horario peruano):

El duelo entre Chelsea y Liverpool será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Golpeados por perder en la primera jornada de la Liga de Campeones, ‘blues’ y ‘reds’ saltarán a la cancha para conseguir una victoria en el compromiso más importante de la liga inglesa este domingo 22 de septiembre.

Protagonista de una buena racha en la Premier League, pero derrotado con dureza por el Napoli (2-0) en el inicio de su defensa de la Champions League, Liverpool (1º) regresa al campeonato ante Chelsea de Frank Lampard, al que sostienen sus jóvenes.

Los ‘reds’, que suman cinco victorias y 15 goles a favor, han sabido aprovechar un calendario favorable, con la excepción del duelo ante el Arsenal, uno de los seis grandes en Inglaterra, que solventó con un 3-1.

Chelsea tampoco entró con buen pie en la Champions, perdiendo 1-0 en su estadio ante el Valencia. Sigue buscando un primer triunfo en Stamford Bridge, tras dos empates en la Premier League, Leicester (1-1) y Sheffield United (2-2).

Los londinenses pueden presumir de tener uno de los mejores ataques de la liga inglesa, con 11 goles a favor y jugadores jóvenes que han sorprendido -bajo el mando de Lampard- en el inicio de la competencia.

Fikayo Tomori, Tammy Abraham -que suma siete- y Jason Mount, que se retiró tras un cuarto de hora ante el Valencia por una lesión en el tobillo, por lo que sería duda para afrontar el compromiso liguero.

Chelsea vs. Liverpool: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Chelsea vs. Liverpool: posibles alineaciones

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Christensen, Emerson, Kanté, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham.

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Roberton, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Fuente: AFP