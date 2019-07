Champions League africana: el TAS anula decisión de volver a jugar final del torneo y no declara ganador

El Tribunal Arbitral del Deporte anuló la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de hacer volver a jugar el partido de vuelta de la final de la Champions League de ese continente entre el Esperance de Túnez y el Wydad Casablanca, anunció este miércoles el TAS.

El Esperance, peso pesado del continente, había sido declarado campeón en la confusión, después de que su rival marroquí dejara el césped durante el partido de vuelta de la final tras un litigio por un gol anulado por el árbitro cuando el sistema de videoarbitraje (VAR) estaba averiado.

En el partido de ida, en Marruecos, se había registrado un empate (1-1), mientras que, en la vuelta en Túnez, el equipo local iba ganando por 1-0 cuando se suspendió el duelo.

