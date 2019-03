Casemiro defiende de Solari tras ataques de hinchas

Casemiro salió al frente para defender a Santiago Solari de todas las críticas que viene recibiendo luego de que el Real Madrid perdiese en una semana dos clásicos contra Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu.

Pone el pecho

En una entrevista al canal 'Esporte Interativo', el internacional brasileño afirmó que Santiago Solari es un grandísimo entrenador que intenta ser justo con todo el mundo, al ser preguntado sobre cuál ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera.

También se acordó del predecesor del técnico argentino en el banquillo del Real Madrid, Julen Lopetegui, quien, de acuerdo con Casemiro, es un gran técnico y una gran persona. 'Lamentablemente no pudo continuar. Me ayudó mucho en el Oporto. Aquí en el Real Madrid las cosas no fueron bien. Es un buen entrenador y lo demostró con la selección española', aseveró.

Real Madrid encara la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Ajax con la ventaja de 1-2 conseguida en Amsterdam. 'Sabemos que tenemos que jugar un poco mejor, el resultado (de la ida) fue excelente para nosotros y claro lo más importante es clasificar, no importa cómo sea, y conseguir nuestro objetivo', apuntó.