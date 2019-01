​Carlos Tevez podría retirarse tras terminar temporada con Boca Juniors

Carlos Tevez podría retirarse tras terminar la temporada con Boca Juniors, uno de los máximo ídolos del cuadro 'xeneize' en los últimos años palpita sus últimos días dentro del verde, donde últimamente no viene rindiendo como en su mejor época, pero transmite experiencia a sus compañeros.

Últimos partidos

'Este 2019 es mi último año en Boca Juniors además se me vence el contrato y me retiro del fútbol', comentó el jugador que regresó a club 'bostero' hace dos temporadas.

Además Carlos Tevez dijo que el ex entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, le faltó el respeto y que si él hubiera continuado como técnico se hubiese retirado o fichado por otro equipo.

'Para no entrar en conflicto me comí muchísimas cosas que en otro club no me las comería. Por el bien del club me las callaba y solo sumaba. No me veía otro año en Boca si seguía Guillermo. Hubo muchas faltas de respeto, pero ya pasó, ya dejé de lado eso. Ahora uno trata de enfocarse en lo que viene para adelante, no queda otra que trabajar', declaró Carlos Tevez a TyC Sports.

Carlos Tevez recuperó la titularidad tras el arribo del nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, quien lo incluyó en el once inicial en el empate 1-1 ante Newell's Old Boys.