​Carlos Tevez en la mira de Vélez Sarsfield: "Si no sigue en Boca Juniors, nos interesa"

Carlos Tevez en la mira de Vélez Sarsfield, el director deportivo del club, Pablo Cavallero, aseguró que si 'el Apache' tiene la intensión de seguir jugando en el fútbol argentino, tras su paso por Boca Juniors, las puertas de Liniers están abiertas de par en par para su aterrizaje.

'Hace más de un año me comuniqué con el representante de Tevez. No veo que Carlos quiera jugar en otro equipo que no sea Boca, pero si no sigue nos interesa para Vélez', dijo el directivo del equipo de la 'V' azulada a Radio Late.

Sin Cueva y con Benavente: estos son los convocados de Gareca para amistosos con Colombia y Chile [FOTO]

'Hablé con él y le dije que si surgía la posibilidad porque no va a tener minutos, nosotros le abríamos la puerta', agregó Cavallero sobre la posibilidad de albergar al experimentado goleador en su escuadra para la siguiente temporada, si es que no llega a renovar con Boca Juniors.

Cabe mencionar que Carlos Tévez tuvo las oportunidad de probarse en Vélez Sarsfield cuando era niño, pero no llegó a superar las pruebas, quien sí lo hizo y fue aceptado fue su mejor amigo Darío 'Cabañas' Coronel.

En lo que se refiere al cuadro 'bostero', Boca Juniors pondrá en juego el liderato de la Superliga Argentina, como visitante, ante Lanús en la undécima jornada. 'El Xeneize' y Argentinos Juniors son los líderes del torneo doméstico con 21 puntos. El italiano Daniele De Rossi, que no juega desde el 1 de septiembre por una lesión, ya está completamente recuperado y a disposición del entrenador.

