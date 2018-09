​Burnley vs. Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

Burnley vs. Manchester United EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO disputarán un encuentro más por la fecha 4 de la Premier League desde las 10:00 am (hora peruana). El encuentro a jugarse en el estadio estadio Turf Moor será transmitido por la señal de DirecTV y el minuto a minuto en elbocon.pe

Tanto Manchester United como el Burnley tienen la necesidad de sumar los tres puntos para dejar atrás los malos resultados de las últimas jornadas. Alexis Sánchez será el encargado de comandar el ataque del equipo dirigido por José Mourinho, el chileno junto a Paul Pogba deberán ponerse el equipo al hombro en una complicada visita por el calendario inglés.

Ha sido una semana complicada para José Mourinho, 'los diablos rojos' fueron goleados en su propia casa por el Tottenham y se iniciaron los rumores de una supuesta salida del luso para que Zinedine Zidane asuma las riendas.

Por su parte, Burnley no ha tenido un buen arranque de torneo ya que al término de la tercera fecha solamente ha sumado un punto. El club del condado de Lancashire participó en la fase previa de la Europa League pero no llegó a clasificarse a la zona de grupos.

Chris Wood será la mejor carta de ataque para el elenco local, su fuerza para ir al choque y el buen juego aéreo lo hacen punto de referencia al momento de intentar hacerle daño a defensas férreas como la del Manchester United.

MAGIC MOMENTS | Throwback to @TomHeatonGK's super-save to deny @Ibra_Official against tomorrow's opponents, @ManUtd pic.twitter.com/YdOKn47qZq