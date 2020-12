Lilian Thuram quedó impactado cuando vio las imágenes de Marcus Thuram, su hijo y jugador de Borussia Monchengladbach, escupiendo a Stefan Posch, futbolista de Wolfsburgo. El campeón del mundo con Francia en 1998 desveló cuál fue su reacción en el preciso momento en el que se produjo la escena que dio la vuelta a todo el planeta.

“Mientras veía el partido me quedé en estado de shock, me preguntaba si realmente era mi hijo. Luego me dieron su explicación, que se sentía enfadado y sin hacerlo a posta se le disparó la saliva. Marcus quiere que la gente sepa que no fue con intención, sabe que ese gesto no debería existir en un campo de fútbol”, declaró en una entrevista con Radio Guadalupe.

Luego, la leyenda del fútbol galo brindó detalles de la conversación que tuvo con Marcus sobre aquel incidente. “Es completamente normal la reacción de los medios ante lo que sucedió, pero me explicó que estaba furioso con su rival, le insultó y le quedó saliva en la boca que salió sin hacerlo a propósito. Me dijo: ‘Papá, no quiero que la gente piense que soy capaz de escupir a alguien a propósito porque no tiene sentido’”, añadió el ganador de la Eurocopa 2000.

Marcus Thuram, totalmente apenado, se comunicó con su hermano menor para explicarle lo que había pasado dentro de la cancha, según desveló Lilian, quien defendió a Barcelona, Juventus, Mónaco y Parma en su carrera activa.

“Cuando fue expulsado, la primera persona a la que llamó cuando estaba en el vestuario fue a su hermano pequeño, para decirle ‘Kephren, no lo hice a propósito’. Aseguró que estaba gritando, estaba cabreado. Creo que antes se disculpó con su hermano pequeño, porque conoce a su papá...”, añadió el padre.

Disculpas y castigo de Marcus

Marcus Thuram recibió una sanción de seis partidos y deberá pagar una multa de 40 mil euros. El jugador del Gladbach utilizó las redes sociales para asumir culpas. “Sucedió algo que no va con mi persona y nunca debe suceder. Reaccioné ante un contrario de manera incorrecta y ocurrió algo accidental y no intencionalmente. Pido disculpas a todos, a Stefan Posch, a mis oponentes, a mis compañeros, a mi familia y a todos los que vieron mi reacción. Por supuesto, acepto todas las consecuencias que pueda tener mi gesto”, escribió.