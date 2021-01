Borussia Dortmund derrotó este domingo por 2-0 al Wolfsburgo con goles del central Manuel Akanji y de Jadon Sancho, con lo que el rival del Sevilla en octavos de final de la Champions League vuelve a estar entre los cuatro primeros de la Bundesliga.

Erling Haaland, máxima estrella del equipo, no pudo anotar en esta oportunidad. El noruego no se encuentra en su mejor estado físico, por ello, el entrenador Edin Terzic decidió darle descanso y cambiarlo en el segundo tiempo, algo que no fue del agrado del jugador.

Haaland abandonó el campo a los 80 minutos con un visible gesto de decepción y molestia. Tomó asiento en el baco de suplentes y su rostro no cambió.

La reacción del jugador llamó la atención debido a que siempre fue señalado como un jugador ejemplar y poco dado a este tipo de ‘numeritos’ tras la decisión de su entrenador.

Erling Haaland y su molestia tras ser cambiado ante Wolfsburgo. (Captura: Sky Sports)

Lewandowski en lo más alto de la tabla de goleadores

Robert Lewandowski firmó un doblete en la victoria 5-2 del Bayern Múnich sobre el Maguncia, este domingo en la 14ª jornada de la Bundesliga.

El último premio ‘The Best’ de la FIFA suma ya 19 dianas en esta edición de la liga alemana, nueve más que el segundo, el noruego Erling Haaland, que reapareció de su lesión pero no pudo anotar ante Wolfsburgo.