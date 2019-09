​Boca vs. Estudiantes EN VIVO: Danielle de Rossi habría sido conquistado por esta actriz argentina | VIDEO

Boca vs. Estudiantes EN VIVO: Daniele De Rossi habría sido conquistado por la actriz argentina Juanita Viale, conocida figura está siendo vinculada con el italiano desde su arribo a Buenos Aires.

Video | YouTube America tv

El programa de Jorge Rial, 'Intrusos', lanzó la versión durante su programa en vivo 'Me llegó un rumor de alguien que conoce mucho del tema. Me dijo que averigüe qué pasa entre Juana Viale, 'la nietísima', con De Rossi, el jugador que vino del calcio... Mi amigo me dijo que averigüe qué pasa', comentó el conductor.

Boca vs. Estudiantes EN VIVO | Alineaciones Confirmadas

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Daniele De Rossi, Emanuel Reynoso; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Estudiantes de la Plata: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Juan Fuentes, Enzo Kalinski e Iván Gómez; Ángel González, Federico González y Diego García

MÁS NOTICIAS

Antonela Roccuzzo y el atrevido bikini que se puso para despedir el verano que causa furor | FOTOS

Sol Pérez deja ver más de la cuenta luego que su vestido se rompa en los Premios Martín Fierro | VIDEO