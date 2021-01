Boca Juniors vs. Banfield chocan en la final de la Copa Diego Maradona en el estadio San Juan del Bicentenario. El equipo de Miguel Ángel Russo no encontró cómo abrir el marcador en la primera mitad. El ‘Taladro’ se mostró ordenado atrás y los ‘xeneizes’ no pudieron disparar al arco. En el segundo tiempo, las cosas cambiaron y un espectacular remate de Edwin Cardona abrió el marcador.

A los 64 minutos, el colombia recibió el balón por la banda izquierda, realizó la diagonal, encontró el espacio y sacó un potente remate con dirección a la portería de Arboleda que reaccionó tarde, cuando el esférico ya estaba dentro de su portería.

Esta es la cuarta anotación de Cardona en lo que va de la Copa Diego Maradona 2020/2021.

Boca vs. Banfield: la previa

A la definición llegan los dos equipos más consistentes del torneo, con un Boca que superó una primera fase compleja, y luego llegó a la final como líder de un grupo en el que también asomaban como candidatos River Plate e Independiente.

Del otro lado, Banfield pasó la etapa inicial como escolta de River, al que sorprendió en el estreno (3-1), y luego prolongó la gran campaña con una excelente segunda etapa, en la que dejó atrás a San Lorenzo y Talleres, los otros aspirantes al choque decisivo.

Estará en juego, además de una copa nacional, un boleto a la cercana Copa Libertadores 2021. Pero, mientras Boca ya tiene asegurado su ingreso, Banfield estará obligado a ganar para conseguirlo, pues si el título es de los auriazules el clasificado será Defensa y Justicia, por su ubicación en la tabla general de la temporada.