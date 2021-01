Boca Juniors logró vencer a Banfield por penales y quedarse con el título de la Copa Diego Armando Maradona. Carlos Zambrano, defensor del equipo ‘xeneize’, consiguió su segundo título (Superliga y Copa) desde su llegada a Argentina y comienza a ser uno de los favoritos de Miguel Ángel Russo.

Tras el encuentro, el Diario Olé realizó el tradicional “uno por uno” de los jugadores de Boca, describiendo el partido que hicieron y colocándoles un puntaje. El exEintracht Frankfurt fue parte del análisis.

“Falta innecesaria y peligrosa a Fontana, quien estaba rodeado de tres jugadores de Boca. Payero lo complicó de espaldas en el PT y lo frenó con faltas. Perdió a Lollo en el gol del empate de Banfield.”, escribió Leandro Contento, dueño del texto. El puntaje para el ‘Kaiser’ fue 4.5.

Los números más altos fueron para Julio Buffarini, lateral que tuvo una gran proyección durante el encuentro y ayudó a que los ‘xeneiezes’ generen más de una ocasión de peligro.

El que mostró menor nivel para Olé fue Ramón ‘Wanchope’ Ábila, delantero que no tuvo muchas posibilidades para anotar y en el segundo tiempo tuvo que ser cambiado para el ingreso de Carlos Tévez.

Carlos Zambrano y el puntaje que recibió por parte del Diario Olé tras el Boca vs. Banfield. (Captura: Diario Olé)

Un dolor en medio de la celebración

Carlos Tévez fue uno de los más contentos del plantel de Boca Juniors tras la obtención del título en la Copa Diego Maradona tras vencer a Banfield en la definición por penales. Sin embargo, no todo fue alegría para el ‘Apache’.

Su padre se encuentra delicado de salud hace ya algunas semanas y el jugador argentino se tomó un tiempo, luego del partido, para dar detalles complicados sobre la actual situación de quien es uno de sus máximos pilares para haber llegado a convertirse en futbolista profesional.

“El compromiso que tengo con el club no se pone en duda. Ayer tuve que comunicarles a mis hijas que el abuelo no tenía oportunidades (de vivir) y que tenían que ir a verlo. Tuve que consolar a mi madre, a mis hermanos y todos juntos me dieron las fuerzas para hoy estar acá”, sostuvo Carlos Tévez en diálogo con ESPN.