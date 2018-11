Brasileño confiesa que aún no puede superar trauma con Franco Armani

Everton era uno de los llamados para guiar a Gremio en la Copa Libertadores, pero una lesión no lo dejó llegar en su mejor condición física para las semis ante River Plate, es más solo pudo jugar la vuelta en Porto Alegre, donde tuvo una situación clara de gol ante Franco Armani.

Aún no puede superar a Franco Armani

'Lo peor es que no lo superé, la gente intenta no pensar, porque nos enfadamos, pero no conseguí dormir en la noche del partido, me quedé revisando la jugada. Nos quedamos enojados porque podría dar algo mejor pero no estaba apto. Pero eso es pasado, tenemos que levantar la cabeza', aseguró el atacante de Gremio en una entrevista para los medios brasileños.

Franco Armani se ha convertido en una de las figuras de River Plate gracias a sus atajadas prodigiosas que de paso lo catapultaron a la selección absoluta. Muchos puntos se han ganado con sus intervenciones.

Todas las miradas estarán fijas en lo que ocurra en el estadio del Boca Juniors desde las 3:00 pm (hora peruana), donde no habrá seguidores de River Plate por motivos de seguridad y por decisión de los presidentes de ambos clubes.

Boca Juniors llega a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2). Por su parte, River Plate, por su parte, dejó en el camino a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2).

'Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados', sostuvo en rueda de prensa Barros Schelotto.