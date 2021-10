El fútbol en Argentina tiene la característica especial de la gran pasión que tienen los hinchas a la hora de alentar al club de sus amores. Los permisos para la apertura de las gradas se ha dado poco a poco y un ambiente especial de vive en la Bombonera, solo unas horas antes de arrancar la actividad de Boca Juniors.

Los ‘Xeneizes’ disputarán un partido clave frente a Lanús en compañía de su hinchada y las puertas del recinto deportivo se abrieron con algunas horas de antelación. La emoción de las personas que tuvieron la posibilidad de asistir al encuentro era notoria e incluso un fanático no pudo contener las lágrimas, según captó ESPN.

“Han sido casi dos años. Yo soy de Córdoba, del interior, y esto es lo único que quería. Cambio a mi familia por esto. Dejé a mi hija y mi mujer, ella me banca en todo. No traje a mi niña porque no sabía si podría entrar, tampoco está mi viejo ni mi sobrino”, explicaba un joven, que tenía sentimientos encontrados.

El avance del coronavirus impidió la presencia de público en los estadios, pero el control que han ido estableciendo las autoridades sanitarias ayudaron a que la fiesta del fútbol pueda volver. Este joven y todos los asistentes a la Bombonera brindarán un apoyo incesante a los jugadores de Boca Juniors, para que así puedan volver al camino del triunfo.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

El partido Boca Juniors vs. Lanús está programado para este sábado 9 de octubre a las 6:15 p. m. (hora peruana) por la fecha 15 de la Liga Profesional. Los ‘Xeneizes’ viene de una dura derrota en el Superclásico ante River Plate, pero eso no ha impedido que los hinchas lleguen al estadio a alentar.