No hay fecha confirmada para el regreso de la liga argentina, pero en Boca Juniors eso no impide trabajar en la confección de la plantilla con miras a una nueva temporada. Y la confección implica no solo los fichajes que llegarán, sino también los jugadores que no continuarán en el ‘Xeneize', como Jan Carlos Hurtado.

El venezolano es uno de los elementos con los que no contarán en Boca Juniors, para así liberar un cupo de extranjeros. ¿Su destino? El Bragantino, que participa en el Brasileirao. “Hurtado se irá a préstamo por un año a Red Bull Bragantino de Brasil, con una opción de compra que ronda los 5.5 millones de dólares”, explicó TNT Sports.

Si bien hace unos días, el nombre de Jan Hurtado sonó para reforzar Atlético Mineiro, Independiente, entre otros clubes, finalmente la dirigencia de Boca Juniors habría decidido que el delantero de 20 años se marche al Bragantino, uno de los recién ascendido a la máxima categoría de Brasil.

‘Apache’ para rato

Boca Juniors anunció este domingo la renovación de Carlos Tévez hasta diciembre del 2021. Fue el hermano del ‘Apache’, Diego Tevez, quien compartió las primeras imágenes del jugador firmando su contrato de renovación. Horas después lo haría el ‘Xeneize', después de largas semanas de negociaciones y de interrupciones debido a conflictos dirigenciales.

Con esta firma, Carlos Tevez quedó apto para entrenar este lunes junto al resto del plantel de Boca Juniors. El delantero se sometió el pasado viernes a un hisopado para descartar un posible contagio de COVID-19. Esto como parte del protocolo para el regreso a las actividades deportivas.