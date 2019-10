Boca Juniors fue multado por Conmebol a pocos días de la vuelta ante River Plate por Copa Libertadores

No asistir a la reunión de coordinación de partidos, le costó una multa a Boca Juniors quien fue notificado de esta decisión, días previos al choque de vuelta contra River Plate por la semifinal de la Copa Libertadores 2019. Al cuadro Xeneize se le descontarán tres mil dólares por esta falta.

La Conmebol emitió un comunicado donde confirma la multa a Boca Juniors por el partido de ida de la Copa Libertadores 2019 frente a River Plate. El ente sudamericano le dio una sanción de tres mil dólares, a raíz de que el cuadro auriazul incumplió al Artículo 89 del Reglamento, previo al choque entre ambos en el Monumental.

Según la normativa de la Conmebol, los dos equipos deben participar de la reunión de Coordinación de Partidos, que normalmente se realiza en los estadios en los días del encuentro. En este caso, la cita fue en el Monumental de Núñez de los ‘Millonarios’, y Boca Juniors, no llegó.

En esa cita se presentan los tres modelos completos de camisetas, se definen los horarios de salida de los hoteles, se establece el límite de personas permitidas en los bancos y se tratan otras cuestiones del protocolo y de la seguridad.

Por cierto, la sanción impuesta a Boca Juniors no es de las más graves en el cuadro disciplinario de la CONMEBOL. Sin embargo, no fue la primera vez que Boca recibe una multa en esta Libertadores. Tras el duelo en la Bombonera ante Atlético Paranaense, el cuadro Xeneize debió pagar 35.000 dólares por no haber cumplido con las entradas de protocolo.

¿Qué dice el artículo 89 del Reglamento de la Copa Libertadores?



Art. 89 El día del partido (MD) a las 11h se realizará la Reunión de Coordinación del Partido, normalmente en el estadio del partido, que deberá contar con la presencia de las siguientes personas:

a) Representantes de la CONMEBOL:

- Delegado del Partido

- Oficial de Control de Dopaje.

- 4º Árbitro.

- Asesor de Arbitragem.

- Coordinador del Partido

- Venue Manager

- Oficial de Operación de Prensa y Medios (si es nombrado).

- Oficial de Seguridad (si es nombrado).

- Otros oficiales (si son nombrados).

b) Representantes de los equipos:

- Responsable de las cuestiones administrativas (obligatorio).

- Oficial de Seguridad (obligatorio).

- Responsable del área médica (obligatorio)

- Una persona del área técnica (obligatorio)

- Oficial de prensa (recomendable).

Nota: Los equipos deberán traer los tres modelos de uniformes completos de jugadores y arqueros enviados con su registro para respectiva edición de la competición.)

La agenda de la Reunión de Coordinación del Partido será la siguiente:

1. Bienvenida y Presentación de los Delegados del Partido.

2. Horarios de salida de los hoteles.

3. Conferencia de los uniformes de los equipos (incluyendo equipamiento de los arqueros).

4. Lista de Alineación.

5. Protocolo de irrigación del campo.

6. Cuenta Regresiva, protocolo de entrada en el campo.

7. Número de personas permitidas en los bancos .

8. Procedimientos de Calentamiento (antes y durante el partido).

9. Cuestiones de Arbitraje.

10. Cuestiones Médicas y de Antidopaje.

11. Cuestiones de Marketing.

12. Organización de Medios de Comunicación.

13. Cuestiones Disciplinarias.

14. Cuestiones de Seguridad.

15. Otros temas.

Parágrafo único – La no participación de los representantes del club en la Reunión de Coordinación del Partido constituye infracción disciplinaria. En ese caso, el Club será sancionado por los órganos CAPÍTULO XI Operación y Procedimientos de Juego disciplinarios de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD 3.000.

En caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales.