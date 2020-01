Lo hizo oficial. Daniele De Rossi dejará de jugar al fútbol de forma profesional según confesó este lunes Daniel Osvaldo, el delantero que volvió al fútbol este año con Banfield y que fuese compañero del italiano en la ‘Azurra’ y AS Roma. El jugador del ‘Taladro’ confirmó el retiro del ‘tano’ y lo calificó como “un baldazo de agua fría”, dijo.

“Ayer hablé y me sorprendió lo que me dijo”, fueron las primera palabras de Osvaldo cuando le preguntaron por la salida intempestiva de De Rossi de la concentración Xeneize. “Me tiró así: me contó que iba a dejar. Fue un baldazo de agua fría”, agregó.

A Osvaldo le preguntaron si en algún momento trató de convencer a Daniele De Rossi de continuar en el fútbol y señaló que “la verdad que no”, pero sí confeesó qie “le dije que es una tristeza enorme no verlo más en la cancha, pero es una decisión que tomó y toca respetársela. Es un campeón y le va a ir bien en todo lo que se proponga. Ahora hay que siempre mirar adelante, seguro que en la vida, le va a ir bárbaro en lo que decida de ahora en más”.

Y si no le pidió que deje el fútbol, difícilmente era que De Rossi llegue a Banfield para que jueguen juntos. “Es una decisión que ya tiene tomada por motivos que después dirá o no. La tiene tomada y cuando alguien está convencido de algo, no hay que meterle más. Aparte, por más que se lo diga [de jugar en Banfield] no va a venir. Solo me queda desearle lo mejor para lo que viene de ahora en más”.

Así, Daniel Osvaldo reveló el secreto que aún no se ha oficializado. A los 36 años Daniele De Rossi dejará de jugar al fútbol de forma profesional.

"DE ROSSI ME CONTÓ QUE IBA A DEJAR EL FÚTBOL Y ME SORPRENDIÓ"#CentralFOX | Daniel Osvaldo habló sobre el retiro del volante italiano: "Tiene la decisión tomada, no intenté convencerlo de que no lo haga". pic.twitter.com/h5Ob7px0Ma — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 6, 2020

TE PUEDE INTERESAR