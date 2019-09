The Best FIFA 2019 EN VIVO: Conoce el XI ideal elegido para esta premiación | FOTO

Horas antes del inicio de los premios The Best FIFA 2019, se filtró la lista de los jugadores que formarían parte del once ideal de esta premiación. Jugadores del Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus y PSG nutren esta selecta alineación, la cual es escogida por aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes de la selecciones nacionales.

Alisson Becker, el arquero campeón de la Champions League será el guardameta elegido. La defensa estará conformada por De Ligt, Van Dijk, Ramos y Marcelo. De Jong, Hazard, Modric, serán los volantes, para dejar a Ronaldo, Messi y Mbappé en el ataque.

Sin lugar a dudas, una alineación de lujo y con la que cualquier entrenador estaría dichoso de dirigir. El entrendor elegido en esta ocasión será el alemán Jürgen Klopp

La ceremonio de premiación se llevará a cabo esta tarde desde el Teatro Scala de la ciudad de Milán a partir de la 1:00 p.m. (horario peruano).