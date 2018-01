​Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus rivales de Copa del Rey

Leganés vs. Real Madrid, Espanyol vs. Barcelona, Atlético de Madrid vs. Sevilla y Valencia vs. Alavés son los enfrentamientos de cuartos de final para la Copa del Rey 2018. Merengues y culés son los claros favoritos para quedarse con el trofeo.

La sociedad entre Lionel Messi y Jordi Alba, probablemente la pareja más en forma del fútbol mundial, destrozó al Celta en una primera media hora estelar y clasificó, por la vía rápida (5-0), al Barcelona para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Lionel Messi fue gravitante nuevamente, internacional argentino es pieza fundamental en Barcelona desde hace varias temporadas y ahora lo volvió demostrar comandando cada avance que el cuadro azulgrana daba buscando el arco del visitante.

Con la victoria en el bolsillo, el DT Valverde le dio descanso a Lionel Messi para hacer ingresar a Dembélé, quien asistió con un centro desde el córner a Rakitic, que marcó el quinto a los 87. Barcelona sigue en la Copa del Rey y es claro favorito para llevársela a casa.