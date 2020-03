Barcelona inició una búsqueda exhaustiva para encontrar al reemplazante ideal a Ernesto Valverde, cesado por malos resultados. Los azulgranas, antes de inclinarse por Quique Setién, se reunieron con Xavi Hernández, ídolo de la institución, para ofrecerle el cargo.

Sin embargo, el ex mediocampista rechazó la propuesta presentada por el alto mando de lo blaugranas. ¿La razón? El español la reveló en una entrevista publicada este domingo en ‘El Magazine’ de La Vanguardia.

“Tengo claro que quiero volver al Barcelona, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, reveló preguntado por la oferta que recibió.

En este sentido, Xavi subrayó que quiere trabajar con personas de su confianza “con quienes haya lealtad”, precisó, y admitió que entre ellos se encuentran Carles Puyol y Jordi Cruyff.

“Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barcelona, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo; no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff? es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí”, añadió.

El excentrocampista no pone como condición un cambio de directiva para su regreso, si bien reconoció que le gustaría “tener mucha sintonía con todo el mundo”.

"En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante. Todo tiene que encajar. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo", resaltó.

E insistió sobre si un eventual cambio de presidente podría avanzar su regreso: “No sería definitivo, pero insisto en que me gustaría tener total sintonía. No sé si podrá darse esta idealidad. No tengo nada en contra de nadie; es más, no tengo mala relación con Bartomeu, con Laporta me llevo bien y Víctor Font y yo somos amigos. Yo estaré con todo aquel que quiera bien al Barça”.

Fuente: EFE