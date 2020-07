Barcelona derrotó sin problemas a Villarreal por 4-1 en La Cerámica por la jornada 34 de Liga Santander. Pau Torres en contra, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Ansu Fati anotaron los goles. Lionel Messi tuvo la oportunidad de festejar cuando el partido iba 3-1; sin embargo, el VAR lo anuló por la posición adelantada de Arturo Vidal. Esto generó la molestia de Gerard Piqué.

El árbitro decidió apoyarse en la tecnología para conocer si era un tanto válido o no. Luego de confirmarlo, explicó que se anulaba y debido a que el chileno no se encontraba en una posición válida. Piqué realizó un gesto con las manos emulando a alguien trabajando desde una computadora.

Tras el partido, el defensor fue consultado por Movistar Plus sobre el significado del movimiento de sus manos, Gerard respondió de manera particular.

“No me acuerdo, no sé. Es que cuando estás en el campo con la adrenalina al tope, no sé. No sé de qué me estás hablando”, dijo.

La victoria permite al Barça calmar los ánimos, en una semana en la que se llegó incluso a especular con el deseo de Messi de no renovar, pero el Real Madrid sigue teniendo el título de Liga todavía más cerca tras ganar 1-0 en Bilbao ante el Athletic.