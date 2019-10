VER AQUÍ | Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE vía ESPN por fecha 8 de LaLiga Santander

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de LaLiga Santander, este domingo 6 de octubre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, para Latinoamérica, y vía Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, para España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por sus tres victorias consecutivas (dos por liga y otra por Champions League), Barcelona intentará acercarse a la regularidad en su juego cuando reciba a Sevilla, del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Sevilla: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Anda el inestable entorno azulgrana menos inquieto después de que en el último encuentro ante el Inter de Milán, Luis Suárez anotara un doblete y Lionel Messi jugara 90 minutos completos por vez primera en lo que va de curso.

Evitó el susto el Barcelona, pero no enamoró. Al equipo le cuesta organizarse posicionalmente, mientras que el tridente formado por Messi, Suárez y Griezmann no luce.

Todo apunta a que este domingo los tres delanteros tendrán una nueva oportunidad para mejorar los automatismos. Más dudas existen en la medular. Busquets, De Jong y Arthur encadenan dos titularidades, por lo que Valverde podría dar entrada a Arturo Vidal, clave ante el Inter, o incluso a Ivan Rakitic.

En la zaga, Barcelona goza de menos opciones el técnico azulgrana. Con las bajas de Junior, Umtiti, Alba, por lesión, y Lenglet, por sanción, Sergi Roberto y Nelson Semedo ocuparán los laterales y todo apunta a que Todibo podría compartir eje con Piqué.

Sin embargo, tampoco se descarta que De Jong juegue de central, algo que ya ha hecho con la selección holandesa.

El Sevilla llega al Camp Nou, un estadio 'maldito' para los de Nervión y en el que no ganan en liga desde hace diecisiete años (2002-03), con el ánimo subido tras sus dos triunfos seguidos, en Liga ante la Real Sociedad (3-2) y en Europa con el APOEL (1-0), y dispuesto a darle la vuelta a sus nefastas estadísticas en el feudo azulgrana.

Julen Lopetegui regresa al escenario que la pasada campaña le costó su destitución como técnico del Real Madrid tras ser goleado en el clásico por 5-1, aunque siempre prefiere pasar página, tanto de precedentes personales como de los pésimos números del Sevilla en el Camp Nou, y apela a que su equipo dé su mejor versión en un estadio en el que hay que hacerlo "todo perfecto" para salir airoso.

Los sevillistas, aunque les falta gol, han conformado un equipo muy sólido bajo la batuta del vasco, están rindiendo más fuera que en casa -tres triunfos y una dolorosa derrota tras su descalabro en la segunda parte en Eibar al desperdiciar un 0-2- y, aun conscientes de la dificultad, quieren cambiar la historia reciente y volver a competir en el campo del Barcelona.

Fuente: EFE

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Jean-Claire Todibo, Nelson Semedo; Sergio Busquets, Arthur Melo , Frenkie De Jong; Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez.

Sevilla: Tomas Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Daniel Carriço, Sergio Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Ever Banega; Lucas Ocampos, Munir y Óliver Torres.

Barcelona vs. Sevilla: ¿dónde se ubica el estadio?