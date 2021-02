Ligas Extranjeras







Barcelona vs. Sevilla: Lionel Messi estuvo cerca de anotar el 1-0 pero el portero Bono no se lo permitió | VIDEO Lionel Messi tuvo en sus pies el primero en el Barcelona vs. Sevilla, pero el portero Bono tuvo una gran atajada con los pies para que el marcador continúe igualado a cero.