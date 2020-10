Sergio Ramos fue el gran protagonista del Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou por la jornada 7 de LaLiga, luego de fabricarse un penal dentro del área azulgrana y definirlo para poner el marcador 2-1.

La falta fue reclamada por todo el elenco azulgrana. Para muchos, no existió. Incluso, el conocido periodista y estadístico español Mister Chip, se pronunció en redes sociales y comparó la jugada con la infracción de Yoshimar Yotún sobre Neymar en el Perú vs. Brasil.

“Para mi NO es penal. Es lo mismo de Neymar en Perú", escribió el peridista de ESPN en sus redes sociales.

Recordemos que el árbitro Julio Bascuñán cobró penal a favor de Brasil luego que ‘Ney’ se deje caer ante un jalón de Yotún. Esta vez sucedió lo mismo entre Sergio Ramos y Lenglet.

Sergio Ramos defiende el penal

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que la jugada que puso el clásico a favor de su equipo en el Camp Nou, un agarrón de Clément Lenglet que el colegiado señaló penalti tras revisar el VAR, “es clarísima”, y celebró un triunfo que aleja la “energía negativa” y muestra “el camino” para conseguir títulos.

“Son marcajes que van al límite y la jugada del penalti es clarísima. Me agarra cuando voy a intentar saltar y es bastante claro. Juzgar al árbitro por una acción tan clara es injusto. lo hacen lo mejor que pueden, a veces aciertan y otras no pero el VAR está para ayudarnos. El penalti ha sido justo y después con el 1-2 no metimos el culo atrás, aprovechamos el bajón anímico que tuvieron ellos para ir a buscar el tercer gol y no defender el resultado”, manifestó en Movistar+.