Barcelona vs. Levante: Valverde reconoció la falta de respuesta de su equipo tras derrota en LaLiga

Salió al frente. Barcelona no pudo imponerse ante el Levante en una nueva jornada de LaLiga Santander 2019-20 , y su entrenador, el español Ernesto Valverde, analizó la caída de sus dirigidos. Con la derrota de hoy, los azulgranas igualaron con el Real Madrid en la punta del torneo español.

'No hemos tenido respuesta con los tres goles en siete minutos. Hemos marcado el 3-2 pero nos lo han anulado (tras consulta al VAR). La actitud del equipo es buena pero debemos aceptarlo. Me preocupa más lo anterior al 1-1 que lo que ha pasado después', señaló el DT.

El Barcelona se había adelantado en la primera parte, con un penal convertido por Lionel Messi, pero en la segunda recibió tres goles en ocho minutos y no supo reaccionar. 'Ellos han tenido acierto en esas jugadas. Hasta ese momento no habían hecho ninguna ocasión. Teníamos el partido más o menos controlado pero no estaba bien controlado', añadió.

Barcelona queda con 22 puntos y dos más que el Granada (3º), que el domingo recibe a la Real Sociedad (6º), y que el Atlético de Madrid (4º), que visitó este sábado al Sevilla (5º). 'Hemos perdido un partido y debemos analizarlo. La ventaja es que las críticas son muy fuertes cuando perdemos y debemos reaccionar. Ya hemos jugado buenos partidos fuera de casa. Simplemente lo debemos repetir', señaló sobre los numerosos tropiezos azulgranas lejos del Camp Nou.

