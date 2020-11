Barcelona se verá las caras este martes al Dinamo de Kiev por Champions League sin Lionel Messi. Ronald Koeman anunció que no utilizará al argentino para darle descanso por la seguidilla de partidos que tiene tras disputar los encuentros con la Selección Argentina y con los azulgranas.

Lo normal sería que desde el equipo ucraniano celebren la baja de ‘Lio’, es el mejor del Barza; sin embargo, Vitali Mykolenko, joven lateral izquierdo, lamentó no poder enfrentarlo.

“Para ser sincero, me molesta que no juegue Leo Messi en el próximo partido, así como de otros jugadores lesionados, porque no jugó en Barcelona y me gustaría encontrarme con un jugador así”, aseguró el futbolista de 21 años.

El central, ya recuperado del coronavirus tras haber dado positivo, vio sus estadísticas al final del choque del fin de semana ante el Inhulets Petrive (2-0) y se mostró motivado con los buenos números que tuvo.

“Fue uno de mis mejores partidos. Puedo decir que no he perdido nada a causa del virus. Bueno, he perdido 18 días”, sentenció.

Problemas en en la defensa para Koeman

Gerard Piqué necesitará un periodo amplio para recuperarse de la lesión que sufrió contra Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Sin el referente en la última línea, FC Barcelona tendrá grandes problemas para armar la zaga central, pues las alternativas que maneja Ronald Koeman son pocas: Clement Lenglet, Ronald Araujo y Samuel Umtiti.

El francés, por ahora, es la única alternativa disponible para el entrenador azulgrana, mientras que el uruguayo todavía está en proceso de recuperación y en mediano plazo, la inexperiencia puede jugarla en contra. Umtiti, por su lado, también sigue de baja y no es garantía por las constantes dificultades con su rodilla, lo que lo hace más un jugador fuera de la plantilla culé.