Barcelona vs. Atlético Madrid: Griezmann cumple la ‘ley del ex’ y le anota a los colchoneros en la semifinal de Supercopa de España [VIDEO] El delantero francés anotó su primero gol ante su ex equipo, no celebró, pero sirvió para poner el Barcelona vs. Atlético de Madrid 2-1 en Yeda, Arabia Saudi.