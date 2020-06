Solo falta la oficialización de la llegada de Miralem Pjanic al FC Barcelona. Y a raíz de ello, un diario bosnio reveló que el jugador ha sido un seguidor de Real Madrid, precisamente archirrival del cuadro azulgrana.

Se trata del diario ‘Oslobodjenje', un popular rotativo en Sarajevo que, en medio de las negociaciones entre el Barcelona y Juventus por Pjanic, recordó las palabras del volante bosnio cuando este vestía la camiseta de la Roma y sonaba como fichaje del Real Madrid.

Miralem Pjanic afirmaba en el citado medio que no estaba seguro sobre su futuro en la Roma. Además, dejó en claro que siempre ha sido hincha del Real Madrid. Definitivamente palabras que no gustarán a los seguidores del FC Barcelona.

“Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid”, explicaba el volante bosnio de 30 años.

Pjanic al Barcelona, fichaje inminente

El brasileño Arthur Melo, centrocampista del FC Barcelona, pasó la revisión médica oficial antes de concretarse su pase al Juventus, una operación que supondrá unos diez millones de euros a los azulgrana y el pase del bosnio Miralem Pjanic al Barcelona.

Según diferentes informaciones, no confirmadas por el club catalán, la operación supondría una plusvalía de diez millones de euros para los azulgrana.

En la misma, Arthur (23 años) estaría tasado en 80 millones de euros y Pjanic (30) en uno setenta. El acuerdo es inminente. En cualquier caso, ambos jugadores se incorporarían a sus nuevos equipos una vez haya finalizado la actualidad temporada, puesto que Barça y Juventus tienen compromisos ligueros y también en la Liga de Campeones.